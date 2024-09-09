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Sony проведёт важную презентацию PlayStation: ждём анонс PS5 Pro

Sony проведёт важную презентацию PlayStation: ждём анонс PS5 Pro
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Компания Sony объявила о проведении новой презентации, посвящённой PlayStation 5. Она пройдёт 10 сентября в 18:00 мск — посмотреть её можно будет на YouTube. Трансляция продлится около девяти минут, её проведёт архитектор PS4 и PS5 Марк Церни.

Что именно покажет Sony, неизвестно, однако журналисты предполагают, что на презентации состоится анонс PlayStation 5 Pro. Компания может представить более мощную версию актуальной консоли, о которой инсайдеры сообщали на протяжении последнего года. В ходе ивента Церни наверняка в подробностях расскажет о нововведениях гаджета и назовёт дату выхода.

Ранее журналисты сообщали, что PS5 Pro поступит в продажу в ноябре. Одним из главных нововведений должна стать внутренняя технология масштабирования изображения.

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