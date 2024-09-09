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Каким будет будущее Destiny 2 после 2025 года

Каким будет будущее Destiny 2 после 2025 года
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Bungie сделала важный анонс касательно будущего Destiny 2: компания объявила планы по поддержке шутера после окончания текущего года поддержки, то есть с июня 2025 года.

Во-первых, вместо одного большого расширения в год теперь будут выпускать два дополнения размерами поменьше, однако каждый из них будет экспериментальным и более новаторским — DLC не станут придерживаться определённой формулы, как было раньше.

На 2025 год уже представили два расширения: Apollo (лето) и Behemoth (зима). Оба названия рабочие и к релизу изменятся. Также теперь сезоны будут длиться шесть месяцев — ровно на момент актуальности текущего дополнения, однако в состав сезона будут входить два обновления (по три месяца), каждый со своим абонементом.

Для Destiny 2: Apollo уже пообещали нелинейную структуру миссий, цели на которых можно выполнять в разном порядке.

Концепт Destiny 2: Apollo

Концепт Destiny 2: Apollo

Фото: Bungie

Концепт Destiny 2: Apollo

Концепт Destiny 2: Apollo

Фото: Bungie

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