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Появились первые кадры из продолжения «Детства Шелдона» про Джорджи и Мэнди

Появились первые кадры из продолжения «Детства Шелдона» про Джорджи и Мэнди
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Телеканал CBS опубликовал первые кадры из продолжения сериала «Детство Шелдона» — Georgie & Mandy’s First Marriage («Первый брак Джорджи и Мэнди»). На них можно увидеть главных героев будущего проекта и некоторых второстепенных персонажей.

Фото: CBS/Enterainment Weekly

Фото: CBS/Enterainment Weekly

Фото: CBS/Enterainment Weekly

Фото: CBS/Enterainment Weekly

Фото: CBS/Enterainment Weekly

Новый сериал по знаменитой вселенной будет посвящён Джорджи и его невесте Мэнди, которые живут в Техасе спустя месяц после окончания «Детства Шелдона». К главным ролям вернутся Монтана Джордан и Эмили Осмент. За производство «Первого брака Джорджи и Мэнди» отвечают Чак Лорри, Стивен Моларо и Стив Холлэнд — все трое работали над «Детством Шелдона».

Премьера шоу состоится уже 18 октября, новые серии будут выходить по четвергам. Сколько всего эпизодов войдёт в первый сезон, неизвестно.

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