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Российская BetBoom Team выбила nouns с The International 2024 по «Доте»

Российская BetBoom Team прошла в топ-8 на чемпионате мира The International 2024 по «Доте»
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Российский состав BetBoom Team прошёл как минимум в топ-8 топ-турнира The International 2024 по Dota 2.

Во втором раунде нижней сетки BB Team противостояла североамериканской nouns, которая в стыковом матче разгромила Team Spirit со счётом 2:0. BetBoom Team удалось отомстить за «Драконов» команде Таля Fly Айзика и выбить ростер из Северной Америки с чемпионата в Копенгагене.

Dota 2. The International 2024 . Раунд 2 (нижняя сетка)
09 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
nouns
Окончен
0 : 2
BetBoom Team

В итоге команда из России прошла в третий раунд нижней сетки, обеспечив себе как минимум восьмое место в рамках главного турнира года по «Доте». nouns же покинула соревнование, остановившись на 9-12-м месте.

Международный чемпионат The International 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2 млн.

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