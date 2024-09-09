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Gpk — после победы над nouns на «Инте»: в плей-офф мы играем лучше, чем в группе

Мидер российской BetBoom Team Даниил gpk Скутин подвёл итоги игрового дня на The International 2024 — сегодня, 9 сентября, команда выиграла два матча и обеспечила себе место в топ-8.

В прямом эфире TI13 Гпк отметил, что BB Team могла обойтись без проигранных карт.

Против Talon Esports должно было быть 2:0, но мы сами ошиблись на второй карте. А nouns для нас очень удобный соперник, поэтому всё вышло просто.

Скутин считает, что после неудачной групповой стадии команда будет выступать всё лучше и лучше.

Я думаю, что в плей-офф мы в целом играем лучше, чем в групповой стадии. Нам нужно давление, когда каждая игра что-то значит, а в группе сложно поймать фокус — по крайней мере, для нашей команды так. Теперь играть на арене: думаю, что мы будем играть ещё лучше.

Сегодня BetBoom Team обеспечила себе место в восьмёрке сильнейших команд мира. Следующий матч TI13 коллектив проведёт 13 сентября на «Роял Арене» со зрителями.