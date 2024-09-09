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Состоялся релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 — игра доступна в России

Состоялся релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 — игра доступна в России
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9 сентября состоялся полноценный релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2. Экшен про брутальных ультрамаринов уже доступен всем владельцам игры вне зависимости от изданий, в том числе в России — в Steam игра обойдётся в 3200 рублей. Обладателям экшена доступны как одиночная кампания, так и мультиплеер с кооперативным режимом полностью на русском языке.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Focus Home.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 — продолжение популярного экшена по вселенной Warhammer 40,000, вышедшего в 2011 году. Игра рассказывает об отряде космодесантников, который сражается с безжалостными тиранидами, пытаясь защитить Империум от страшной напасти.

Релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2 в расширенном доступе состоялся 5 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Мы уже прошли новинку и поделились своими восторженными впечатлениями в обзоре.

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