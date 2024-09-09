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Apple Watch Series 10: дата выхода, стоимость, подробности

Представлены Apple Watch Series 10 с самым большим экраном
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Apple представила Apple Watch Series 10, главной особенностью которых стало расширение экрана на целых 30% и новый безграмотный дизайн. Часы выйдут в трёх цветах: классических чёрных и серебряных, а новым стал розовое золото.

Цветы Apple Watch Series 10

Цветы Apple Watch Series 10

Фото: Apple

  • Самые тонкие часы Apple
  • Новый дизайн циферблата, использующий особенности нового экрана — он может обновляться раз в секунду в режиме ожидания (Series 9 обновляется раз в минуту в режиме ожидания)
  • Теперь на экране удобнее смотреть со стороны благодаря увеличению яркости до 40%.
  • Зарядка до 80% за 30 минут — самые быстрозаряжаемые Apple Watch в истории.
Сравнение размера экранов Series 6 и Series 10

Сравнение размера экранов Series 6 и Series 10

Фото: Apple

  • Цвета новой модели титанических Apple Watch Series 10. Они на 20% легче обычной модели.
  • Новый процессор часов S10 — он использует много ИИ-особенностей.
Цвета титанических Apple Watch Series 10

Цвета титанических Apple Watch Series 10

Фото: Apple

Релиз 20 сентября за $ 400 (без GPS) и $ 500 (с GPS).

Все особенности Apple Watch Series 10

Все детали Apple Watch Series 10

Все детали Apple Watch Series 10

Фото: Apple

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