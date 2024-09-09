Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал кастинг на главные роли в сериале «Гарри Поттер» — съёмки начнутся в апреле

Стартовал кастинг на главные роли в сериале «Гарри Поттер» — съёмки начнутся в апреле
Аудио-версия:
Комментарии

В начале сентября компания Warner Bros. начала поиск исполнителей главных ролей в грядущем перезапуске «Гарри Поттера». Авторы шоу ищут актёров на роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер среди жителей Великобритании и Ирландии.

Кандидатам должно быть от 9 до 11 лет на момент начала съёмок — они стартуют уже в апреле 2025 года. В Warner Bros. Все желающие могут подать заявку на официальном кастинговом сайте с помощью своего законного представителя и дождаться звонка от компании. В результате всё трио заключит долгосрочный контакт на постановку сразу семи сезонов сериала.

Сообщение о кастинге в сериал «Гарри Поттер»

Сообщение о кастинге в сериал «Гарри Поттер»

Фото: Warner Bros.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в 2026 году. Шоураннером проекта выступит сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.

Материалы по теме
«Гарри Поттера» превратят в сериал — и это замечательные новости для фанатов
«Гарри Поттера» превратят в сериал — и это замечательные новости для фанатов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android