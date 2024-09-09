Apple Watch Ultra выпустят в чёрном цвете

Apple анонсировала новый цвет для Apple Watch Ultra — чёрный титан. Они поступят в продажу 20 сентября 2024 года, а вместе с ними компания предложит соответствующие ремешки.

Все новые особенности Apple Watch Ultra Фото: Apple

Apple Watch Ultra — это самая продвинутая модель умных часов от Apple, ориентированная на экстремальные виды спорта и активный образ жизни. Часы имеют корпус из титана, защищённое сапфировым стеклом и водонепроницаемость до 100 метров.

Одна из ключевых особенностей — дисплей с яркостью до 3000 нит (в новых моделях), что делает его удобным даже при ярком солнце. Apple Watch Ultra оснащены дополнительной программируемой кнопкой, самым продвинутым GPS для точной навигации и улучшенной батареей, обеспечивающей до 36 часов работы.