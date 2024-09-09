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Представлены наушники AirPods 4 с шумоподавлением и рекордной длительностью работы

Представлены наушники AirPods 4 с шумоподавлением и рекордной длительностью работы
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На презентации Glowtime компания Apple анонсировала AirPods 4 — новое поколение своих беспроводных наушников. В корпорации называют будущий гаджет самым продвинутым устройством в своей сфере.

Одним из главных нововведений станет технология объёмного звучания Spatial Audio, которая используется в AirPods Pro. Создатели также переработали кейс для наушников — он стал меньше и позволяет слушать музыку на протяжении 30 часов без полной подзарядки.

В Apple отмечают, что новый программный чип также позволит наушникам полностью заглушать посторонний шум, чтобы собеседник в любой ситуации слышал другого абонента чётко и ясно.

Все особенности AirPods 4

Все особенности AirPods 4

Фото: Apple

Базовые AirPods 4 поступят в продажу 20 сентября по цене в $ 129 (около 12 тысяч рублей), более продвинутая версия гаджета с подавлением шумов обойдётся в $ 179 (около 16 тысяч рублей).

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