Представлен iPhone 16

Apple анонсировала iPhone 16 — в компании называют его одним из самых прорывных в истории. Цены: iPhone 16 — от $ 799, iPhone 16 Plus — от $ 899. Старт продаж 20 сентября.

Материалы по теме Apple раскрыла цены на iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Представлено пять цветов, включая розовые, зелёный и синий. Все они куда более контрастные.

Цвета iPhone 16 Фото: Apple

Две модели — 6,1 дюйма и 6,7 дюйма.

Фото: Apple

Кнопка «Действие» с iPhone 15 Pro пришла на базовую iPhone 16.

Фото: Apple

Появилась кнопка «Камеры», которая работает через сенсор Haptic и имеет несколько задач для работы. Сильным нажатием можно снимать фото, а лёгким нажатием — открывать настройки камеры (одно нажатие — зум, два нажатия — другие опции для фото).

Две камеры — основная на 48 мегапикселей и ультравайд на 12 мегапикселей. С их помощью можно снимать объёмные видео и фото (для Apple Vision Pro).

Фото: Apple

Настройки зума Фото: Apple

Все особенности камеры iPhone 16

Фото: Apple

Используется новый трёхнанометровый чип А18, поддерживающий искусственный интеллект и Apple Intelligence. Используется шестиядерный процессор (на 30% быстрее iPhone 15) и пятиядерное видеоядро (на 40% быстрее iPhone 15).

Все консольные игры, которые ранее вышли на iPhone 15 Pro, будут доступны на iPhone 16 — среди них Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4, Resident Evil 7, Death Stranding и другие. Также показали новую игру Tencent — Honor of Kings: World.

Honor of Kings: World Фото: Apple

Apple полностью подтвердила, что базовые iPhone 16 будут полностью поддерживать все особенности Apple Intellegence: генерацию картинок, создание эмозди, пересказ электронных писем и уведомлений, и другие особенности ИИ.

Все особенности iPhone 16

Все особенности iPhone 16 Фото: Apple