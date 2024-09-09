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Результат матча 1win Team — Team Falcons на The International 2024 по Dota 2 (Инт по Доте)

Российская 1win покинула The International 2024 по «Доте», заняв 9–12 место
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Российский состав 1win Team по Dota 2 вылетел с международного чемпионата The International 2024, призовой фонд которого превышает $ 2 млн.

Через несколько часов после победы над Team Zero российская команда встретилась с Team Falcons, которая до старта турнира считалась одним из главных фаворитов TI 2024. В итоге «Соколы» закономерно разгромили 1W Team, завершив вторую карту менее чем за 30 минут.

Dota 2. The International 2024 . Раунд 2 (нижняя сетка)
09 сентября 2024, понедельник. 19:15 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 0
1win Team

1win оказалась первой российской командой, покинувшей главный турнира года по «Доте». Коллектив под руководством Тимура Ahilles Кульмухамбетова остановился на 9-12-м месте.

Топ-турнир The International 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2 млн.

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