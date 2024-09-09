Российская 1win покинула The International 2024 по «Доте», заняв 9–12 место

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Российский состав 1win Team по Dota 2 вылетел с международного чемпионата The International 2024, призовой фонд которого превышает $ 2 млн.

Через несколько часов после победы над Team Zero российская команда встретилась с Team Falcons, которая до старта турнира считалась одним из главных фаворитов TI 2024. В итоге «Соколы» закономерно разгромили 1W Team, завершив вторую карту менее чем за 30 минут.

1win оказалась первой российской командой, покинувшей главный турнира года по «Доте». Коллектив под руководством Тимура Ahilles Кульмухамбетова остановился на 9-12-м месте.

Топ-турнир The International 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2 млн.