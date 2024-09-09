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Когда выйдет Apple Intelligence

Когда выйдет Apple Intelligence
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Apple на презентации iPhone 16 уделила большое внимание своему искусственному интеллекту Apple Intelligence, однако в целом не рассказала ничего чрезвычайно нового, по сравнению с презентацией в июне — подробнее почитать про неё можно в нашей статье.

Однако куда интереснее, что Apple начала рассказывать о сроках выпуска Apple Intelligence.

  • Октябрь 2024 года — первый публичный тест, только в США
  • Декабрь 2024 года — тест в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Южной Африке и Великобритании
  • 2025 год — локализация Apple Intelligence на китайский, французский, японский и испанский.

При этом Apple не готова сообщить, когда будет полноценный запуск Apple Intelligence — по слухам, это состоится не раньше лета 2025 года.

Как это всё будет в России (и будет ли вообще), а также о переводе ИИ на русский язык ничего не сообщается.

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