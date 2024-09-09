Анонсированы iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Вслед за iPhone 16 были представлены премиальные «Айфоны» — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Цены остались прежними: 16 Pro (128 ГБ) — от $ 999, 16 Pro Max (256 ГБ) — от $ 1199. Выход состоится 20 сентября.

Цены на все модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max Apple раскрыла цены на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Размеры экранов станут ещё больше: 6,3 дюйма у 16 Pro и 6,9 дюйма у 16 Pro Max. Самые большие «Айфоны» в истории.

Фото: Apple

Четыре цвета: чёрный, серебряный, натуральный титановый и золотой.

Фото: Apple

Чип — трёхнанометровый А18 Pro (у обычных iPhone 16 — A18). Шестиядерный процессор на 15% мощнее А17 Pro (iPhone 15 Pro), а видеочип на 20% мощнее А17 Pro.

Камеры остались прежними — правда, у iPhone 16 Pro будет телескопическая пятикратная камера, которая в прошлом году была только на iPhone 15 Pro Max. Самым громким показом стало появление фильтров в реальном времени — фактически вы сами сможете выбрать, какая цветопередача вам нравится больше (если не нравится выбранная Apple).

Разные фильтры Фото: Apple

В iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max также появится возможность снимать 4К видео при 120 кадрах в секунду с HDR. После съёмки можно удобно выбирать скорость ролика в новом приложении «Фото».

Фото: Apple

При съёмке видео можно выбрать один их четырёх видов захвата аудио: студийный, кинематографический, кадровый и классический.

Фото: Apple

Как выглядят новые приложения для фото, видео и аудио на iPhone 16 Pro Max.

Фото: Apple

Новый клип музыканта The Weeknd сняли на iPhone 16 Pro Max в режиме 4К и при 120 кадрах в секунду. Создатели клипа отмечают, что теперь «Айфон» ощущается как полноценная профессиональная камера.

Фото: Apple

Фото: Apple

Все особенности iPhone 16 Pro Max

Фото: Apple