Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

1win вылетела, а BB зашла в топ-8 — итоги второго дня плей-офф TI 2024 по «Доте»

1win вылетела, а BB зашла в топ-8 — итоги второго дня плей-офф TI 2024 по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился второй день основной стадии The International 2024 — главного турнира года по Dota 2, призовой фонд которого превышает $ 2 млн.

Сегодняшний день был посвящён матчам нижней сетки плей-офф. Шесть команд боролись за попадание в топ-8, однако достигли этого результата лишь два состава, которые выступят на главной сцене The International 2024 уже 13 сентября.

Результаты второго дня плей-офф TI 2024 по «Доте»:

  • BetBoom Team (Россия) — Talon Esports (Азия): 2 — 1;
  • 1win Team (Россия) — Team Zero (Китай): 2 — 0;
  • nouns (Северная Америка) — BetBoom Team (Россия): 0 — 2;
  • Team Falcons (Ближний Восток) — 1win Team (Россия): 2 — 0.

По итогам второго дня плей-офф турнир покинули такие коллективы, как Talon Esports, Team Zero, nouns, а также российская 1win Team. Что касается BetBoom Team и Team Falcons, они столкнутся в третьем раунде нижней сетки в матче на вылет.

Материалы по теме
Российская 1win покинула The International 2024 по «Доте», заняв 9–12 место
Российская BetBoom Team прошла в топ-8 на чемпионате мира The International 2024 по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android