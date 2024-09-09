1win вылетела, а BB зашла в топ-8 — итоги второго дня плей-офф TI 2024 по «Доте»

Завершился второй день основной стадии The International 2024 — главного турнира года по Dota 2, призовой фонд которого превышает $ 2 млн.
Сегодняшний день был посвящён матчам нижней сетки плей-офф. Шесть команд боролись за попадание в топ-8, однако достигли этого результата лишь два состава, которые выступят на главной сцене The International 2024 уже 13 сентября.
Результаты второго дня плей-офф TI 2024 по «Доте»:
- BetBoom Team (Россия) — Talon Esports (Азия): 2 — 1;
- 1win Team (Россия) — Team Zero (Китай): 2 — 0;
- nouns (Северная Америка) — BetBoom Team (Россия): 0 — 2;
- Team Falcons (Ближний Восток) — 1win Team (Россия): 2 — 0.
По итогам второго дня плей-офф турнир покинули такие коллективы, как Talon Esports, Team Zero, nouns, а также российская 1win Team. Что касается BetBoom Team и Team Falcons, они столкнутся в третьем раунде нижней сетки в матче на вылет.