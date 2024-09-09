1win вылетела, а BB зашла в топ-8 — итоги второго дня плей-офф TI 2024 по «Доте»

Завершился второй день основной стадии The International 2024 — главного турнира года по Dota 2, призовой фонд которого превышает $ 2 млн.

Сегодняшний день был посвящён матчам нижней сетки плей-офф. Шесть команд боролись за попадание в топ-8, однако достигли этого результата лишь два состава, которые выступят на главной сцене The International 2024 уже 13 сентября.

Результаты второго дня плей-офф TI 2024 по «Доте»:

BetBoom Team (Россия) — Talon Esports (Азия): 2 — 1;

— Talon Esports (Азия): 2 — 1; 1win Team (Россия) — Team Zero (Китай): 2 — 0;

— Team Zero (Китай): 2 — 0; nouns (Северная Америка) — BetBoom Team (Россия) : 0 — 2;

: 0 — 2; Team Falcons (Ближний Восток) — 1win Team (Россия): 2 — 0.

По итогам второго дня плей-офф турнир покинули такие коллективы, как Talon Esports, Team Zero, nouns, а также российская 1win Team. Что касается BetBoom Team и Team Falcons, они столкнутся в третьем раунде нижней сетки в матче на вылет.