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Apple раскрыла цены на iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Компания Apple во время презентации своего нового смартфона iPhone 16 назвала минимальную цену устройств этой линейки.

Так, iPhone 16 с внутренней памятью 128 ГБ планируют продавать по $ 799 (примерно 72 тыс. рублей), а iPhone 16 Plus — по $ 899 (около 81 тыс. рублей).

Цены на iPhone 16

iPhone 16 (128 ГБ) — $ 799 (от 72 000 рублей)

iPhone 16 (256 ГБ) — $ 899 (от 81 000 рублей)

iPhone 16 (512 ГБ) — $ 1099 (от 100 000 рублей)

Цены на iPhone 16 Plus

iPhone 16 Plus (128 ГБ) — $ 899 (от 81 000 рублей)

iPhone 16 Plus (256 ГБ) — $ 999 (от 90 000 рублей)

iPhone 16 Plus (512 ГБ) — $ 1199 (от 110 000 рублей).

Цены взяты из США без учёта налогов. В Россию обычно везут смартфоны из ОАЭ и Китая, там цены несколько ниже.

iPhone 16 поступит в продажу 20 сентября в пяти цветах: чёрном, белом, розовом, зелёном и синем.