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«Я уверен, что дальше — больше»: BLACKARXANGEL — о 1win после вылета с TI 2024 по «Доте»

Аналитик Владислав BLACKARXANGEL Иващенко специально для «Чемпионата» подвёл итоги выступления российской 1win Team на топ-турнире The International 2024 по Dota 2, а также оценил перспективы на ивенте таких команд, как BetBoom Team и Team Spirit.

Бывший киберспортсмен считает, что 9-12-е место для 1win Team — это достойный результат:

Невероятно досадно, конечно, что ребята из 1W проиграли. Но они, наверное, сделали всё, что могли, прыгнули даже выше своей головы. Увы и ах, им попался слишком крепкий противник (Team Falcons. — Прим. «Чемпионата»). Я и так был удивлён, что они по Team Zero прошлись катком, но здесь уже сил не хватило.

А так, в целом, я лично считаю, что этот результат — для них более чем достаточно. Ещё совсем недавно, когда мы играли с Клаудом, мы не могли даже первый раунд закрытой квалификации пройти. А тут он уже занял достаточно хорошее место на The International! Так что респект Ахиллесу. Я уверен, что дальше — больше. Команда, скорее всего, в моём понимании, останется вместе. Им не надо ничего поменять, нужно просто работать, работать и работать.

В следующем раунде нижней сетки BetBoom Team будет противостоять Team Falcons. По мнению эксперта, данная встреча закончится в пользу «Соколов»:

Что касается будущего BB Team, следующим противником у них на The International 2024 будет Team Falcons — это страшный соперник. У BB Team есть свои сильные стороны, например, «лайнинг». Но есть и слабые стороны. Их могут «катать» по карте, а Falcons как раз-таки мастера этого дела. Так что, честно говоря, я не верю в их победу в матче против Team Falcons.

А в случае с Team Spirit Владислав верит, что «Драконы» ещё найдут свою игру и дойдут до финала The International 2024:

Да, так бывает: Team Spirit очень классно начала групповую стадию, но ошиблась и проиграла команде nouns. Yatoro говорил, что «пикнули» жадно в первой игре, в паре моментов ошиблись, а во второй игре уже просто ничего не получалось. Такое, на самом деле, бывает. Я более чем уверен, что Team Spirit не сдастся просто так и по нижней сетке будет доходить до финала. Я как базовый «глор» «притоплю» за них, даже если у них всё не очень хорошо.

Главный турнир года TI 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыгрывают призовой фонд, размер которого превышает $ 2 млн.