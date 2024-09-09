Apple раскрыла цены на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

Компания Apple во время презентации своего нового смартфона iPhone 16 Pro назвала минимальную цену устройств этой линейки.

Так, iPhone 16 Pro с внутренней памятью 128 ГБ планируют продавать по $ 999 (примерно 790 тыс. рублей), а iPhone 16 Pro Max — $ 1199 (около 108 тыс. рублей). Оба смартфона можно будет предзаказать уже 16 сентября, а в продажу они поступят 20-го числа.

Фото: Apple

Цены на iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro (128 ГБ) — $ 999 (от 90 000 рублей)

iPhone 16 Pro (256 ГБ) — $ 1099 (от 100 000 рублей)

iPhone 16 Pro (512 ГБ) — $ 1299 (от 120 000 рублей)

iPhone 16 Pro (1024 ГБ) — $ 1499 (от 135 000 рублей).

Цены на iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max (256 ГБ) — $ 1199 (от 108 000 рублей)

iPhone 16 Pro Max (512 ГБ) — $ 1399 (от 126 000 рублей)

iPhone 16 Pro Max (1024 ГБ) — $ 1599 (от 144 000 рублей).

iPhone 16 Pro получит более мощный процессор A18 Pro, корпус из титана и многие другие эксклюзивные функции.