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Тренер 1win после вылета с TI 2024: гордиться нечем, но и в ультратильт не падаем

Тренер 1win после вылета с TI 2024: гордиться нечем, но и в ультратильт не падаем
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Главный тренер российской команды 1win Team Тимур Ahilles Кульмухамбетов прокомментировал вылет с чемпионата мира The International 2024 по Dota 2.

Во втором раунде плей-офф пятёрка Ахиллеса уступила Team Falcons и завершила выступление на дебютном «Инте» на 9–12 месте.

Уффф, тяжело что-то. Скитер только пару шансов дал, Team Falcons потняки, GGWP. Заканчиваем данный «Инт» на 9-12 месте. К сожалению, не показали какой-то крутой перфоманс, поэтому гордиться нечем, но и в ультратильт не падаем. Первый блин комом.

Тимур также поблагодарил болельщиков за поддержку и позитив, пообещав вернуться в следующем сезоне.

По итогам второго дня плей-офф турнир покинули такие коллективы, как Talon Esports, Team Zero, nouns, а также российская 1win Team.

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