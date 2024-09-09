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Капитан российской 1win — после вылета с TI 2024: надеюсь, что мы продолжим играть вместе

Саппорт четвёртой позиции и капитан 1win Team Георгий swedenstrong Зайналабидов поделился эмоциями после вылета с чемпионата мира The International 2024 по Dota 2.

В эфире TI13 российский киберспортсмен отметил, что дебютный «Инт» принёс большую пользу его команде.

Для нас любой турнир — это возможность чему-то научиться. И мы выносим ценные уроки: как готовиться, как общаться друг с другом, что делать во время соревнований. Поэтому The International сильно помог нам.

swedenstrong также пожелал сохранить состав 1win перед новым сезоном, который стартует уже в октябре.

Надеюсь, что мы продолжим играть вместе и вернёмся сильнее. Мы будем играть на каждом турнире и сделаем всё, чтобы побеждать в них.

Российская 1win Team заняла 9–12-е место на The International 2024, уступив фаворитам из Team Falcons. Наша команда — самая молодая на чемпионате в Копенгагене: средний возраст игроков составляет 22,3 года, все пятеро впервые выступали в плей-офф главного турнира по «Доте».