Расписание третьего дня плей-офф чемпионата мира The International 2024 по «Доте»

Сегодня, 10 сентября в столице Дании завершится первая часть плей-офф The International 2024 по Dota 2. По итогам игрового дня главный турнир года покинут ещё четыре команды.

Все игры пройдут на вылет. Проигравшие в первом раунде займут 13–16 места вместе с Team Zero и

Talon Esports, выиграв по $ 37 тыс. Затем определятся две коллектива, которые финишируют на 9–12 месте с призом $ 50 тыс.

11:00. beastcoast (Перу) — HEROIC (Южная Америка)

14:00. Team Spirit (Россия) — G2 x iG (Китай);

— G2 x iG (Китай); 17:00. Aurora Gaming (Таиланд) — победитель первого матча;

20:00. Xtreme Gaming (Китай) — победитель второго матча.

Две команды, которые выиграют матчи второго раунда, гарантируют себе места в топ-8 и сыграют следующие матчи уже на многотысячном стадионе «Роял Арена».

The International 2024 по Dota 2 проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Трансляцию всех матчей можно бесплатно увидеть на Twitch или YouTube.