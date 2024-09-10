Для «Человека-паука 4» с Томом Холландом нашли режиссёра

Новый фильм про Человека-паука с Томом Холландом наконец-то нашёл режиссёра: им станет Дестин Дэниел Креттон, известный большинству по другому фильму Marvel Studios — «Шан-Чи и легенда десяти колец». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Прошлые фильмы в рамках одной саги снимали одинаковые режиссёры: Тоби Магуайр — Сэм Рэйми (три фильма), Эндрю Гарфилд — Марк Уэбб (два фильма), Том Холланд — Джон Уоттс (три фильма). Однако теперь историю героя Тома Холланда станет продолжать уже новый автор.

За сценарий четвёртой части отвечают Крис Маккенна и Эрик Соммерс, авторы трёх прошлых фильмов с Томом Холландом. Съёмки продолжения запланированы на начало 2025 года — видимо, они будут проходить параллельно со съёмками двух частей «Мстителей».

Официально у «Человека-паука 4» нет даты выхода, однако предполагается релиз летом 2026 года — между двумя частями «Мстителей».

Изначально снимать «Мстителей 5» должен был как раз Дестин Дэниел Креттон, но из-за перемен на производстве фильма он выпал из проекта, однако Marvel была очень довольна автором и всегда хотела найти ему новый проект. В итоге им стал «Человек-паук 4».

Помимо «Паука 4», Креттон прикреплён ещё к двум фильмам — адаптации «Наруто» и продолжению «Шан-Чи».