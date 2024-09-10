Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 7
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Когда выйдет iOS 18: дата выхода АйОс 18, какие Айфоны поддерживают

Apple назвала дату выхода iOS 18
Комментарии

После презентации iPhone 16 была названа дата выхода iOS 18 — следующего большого обновления мобильной операционной системы. Она выйдет 16 сентября. Тогда же появятся macOS Sequoia 15, watchOS 11 и iPadOS 18.

Какие iPhone обновят до iOS 18

  • iPhone SE (2020, 2022)
  • iPhone XR
  • iPhone XS, iPhone XS Max
  • Линейка iPhone 11
  • Линейка iPhone 12
  • Линейка iPhone 13
  • Линейка iPhone 14
  • Линейка iPhone 15
  • Линейка iPhone 16.
Материалы по теме
Представлен iPhone 16
Анонсированы iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

К сожалению, самых интересных возможностей iOS 18 на релизе операционной системы не будет — ни новой Siri, ни возможности удалять лишнее на фотографиях, ни уж тем более Apple Intelligence. Последнюю будут включать поэтапно начиная с октября — правда, она будет доступна сначала исключительно в США.

Продажи iPhone 16 в России начнутся до конца сентября.

Материалы по теме
В России открылись первые предзаказы на iPhone 16
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android