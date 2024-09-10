Apple назвала дату выхода iOS 18

После презентации iPhone 16 была названа дата выхода iOS 18 — следующего большого обновления мобильной операционной системы. Она выйдет 16 сентября. Тогда же появятся macOS Sequoia 15, watchOS 11 и iPadOS 18.

Какие iPhone обновят до iOS 18

iPhone SE (2020, 2022)

iPhone XR

iPhone XS, iPhone XS Max

Линейка iPhone 11

Линейка iPhone 12

Линейка iPhone 13

Линейка iPhone 14

Линейка iPhone 15

Линейка iPhone 16.

К сожалению, самых интересных возможностей iOS 18 на релизе операционной системы не будет — ни новой Siri, ни возможности удалять лишнее на фотографиях, ни уж тем более Apple Intelligence. Последнюю будут включать поэтапно начиная с октября — правда, она будет доступна сначала исключительно в США.

Продажи iPhone 16 в России начнутся до конца сентября.