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У AirPods 4 не будет кабеля в комплекте

У AirPods 4 не будет кабеля в комплекте
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9 сентября Apple представила AirPods 4, однако компания на презентации не рассказала о том, что у новых беспроводных наушников не будет кабеля USB-C в комплекте — для зарядки наушников потребуется покупать кабель и блок питания, если у вас сейчас их нет.

На сайте в описании наушников AirPods 4 указано: «Кабель зарядки USB-C продаётся отдельно». Отдельно провод планируют продавать за $ 19.
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AirPods 4 выйдут в двух версиях — стандартной за $ 129 и с функцией шумоподавления за $ 179. Сама Apple называет их самыми удобными AirPods в истории, при этом с рекордным уровнем батареи и более компактным кейсом, который также вмещает больше заряда батареи. Продажи наушников начнутся 20 сентября по всему миру.

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