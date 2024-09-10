Продолжение «Ворониных» началось: вышел сериал «Костя — Вера»

На СТС и «Кинопоиске» состоялась премьера продолжения «Ворониных» — сериала «Костя — Вера». Уже доступны первые три эпизода, а всего в сезоне ожидается 17 серий.

Проект сосредоточится на отношениях Кости и Веры, но в новом формате. Если в «Ворониных» основное внимание уделялось всей большой семье, включая родителей Кости и его брата Лёню, то в продолжении акцент всё же смещён на жизнь семьи Кости и Веры — на их взаимоотношения, переживания и ситуации. Создатели сериала обещают сохранить весь фирменный юмор и забавные бытовые конфликты, по которым запомнились оригинальные «Воронины».

К своим ролям вернулись практически все актёры из оригинального шоу, кроме Марии Ильюхиной — исполнительницы роли дочери Кости и Веры.