Расписание выхода продолжения «Ворониных»: сериала «Костя — Вера»

9 сентября состоялась премьера «Костя — Вера» — продолжения «Ворониных», которое сосредоточится именно на семье Кости и Веры, тогда как остальные члены семьи Ворониных станут более второстепенными героями.

Первые три эпизода уже доступны сейчас, тогда как остальные серии будут выходить до 19 сентября.

Расписание выхода сериала «Костя — Вера»