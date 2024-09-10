Расписание выхода продолжения «Ворониных»: сериала «Костя — Вера»
9 сентября состоялась премьера «Костя — Вера» — продолжения «Ворониных», которое сосредоточится именно на семье Кости и Веры, тогда как остальные члены семьи Ворониных станут более второстепенными героями.
Первые три эпизода уже доступны сейчас, тогда как остальные серии будут выходить до 19 сентября.
Расписание выхода сериала «Костя — Вера»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|9 сентября
|2-я серия
|9 сентября
|3-я серия
|9 сентября
|4-я серия
|10 сентября
|5-я серия
|10 сентября
|6-я серия
|11 сентября
|7-я серия
|11 сентября
|8-я серия
|12 сентября
|9-я серия
|12 сентября
|10-я серия
|16 сентября
|11-я серия
|16 сентября
|12-я серия
|17 сентября
|13-я серия
|17 сентября
|14-я серия
|18 сентября
|15-я серия
|18 сентября
|16-я серия
|19 сентября
|17-я серия
|19 сентября
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