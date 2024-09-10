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Сериал Костя Вера, продолжения Воронины: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода продолжения «Ворониных»: сериала «Костя — Вера»
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9 сентября состоялась премьера «Костя — Вера» — продолжения «Ворониных», которое сосредоточится именно на семье Кости и Веры, тогда как остальные члены семьи Ворониных станут более второстепенными героями.

Первые три эпизода уже доступны сейчас, тогда как остальные серии будут выходить до 19 сентября.

Расписание выхода сериала «Костя — Вера»

ЭпизодДата выхода
1-я серия9 сентября
2-я серия9 сентября
3-я серия9 сентября
4-я серия10 сентября
5-я серия10 сентября
6-я серия11 сентября
7-я серия11 сентября
8-я серия12 сентября
9-я серия12 сентября
10-я серия16 сентября
11-я серия16 сентября
12-я серия17 сентября
13-я серия17 сентября
14-я серия18 сентября
15-я серия18 сентября
16-я серия19 сентября
17-я серия19 сентября
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