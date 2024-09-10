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Звезду «Форсажа» Тайриза Гибсона арестовали за невыплату алиментов

Звезду «Форсажа» Тайриза Гибсона арестовали за невыплату алиментов
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Как сообщает издание TMZ, звезду «Форсажа» Тайриза Гибсона арестовали в штате Атланта, США. Актёра поместили под стражу после того, как он отказался выплачивать алименты после развода со своей женой Самантой Ли.

В апреле 2023 года суд постановил, что Гибсон должен ежемесячно посылать деньги своей дочери Сорайе в размере $ 10 690. Однако актёр посылал в разы меньше — в районе $ 2200. Именно поэтому Гибсона посадили под стражу и дали возможность покинуть заключение, выплатив свой долг в районе $ 73 тыс. в течение 48 часов.

Как отмечают в TMZ, актёр моментально выплатил необходимую сумму и был освобождён из-под стражи. Продолжит ли он выплачивать полноценные алименты, Гибсон не рассказал, однако в соцсетях он неоднократно заявлял, что не согласен с размером выплат с точки зрения отцов.

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