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Мультфильм «Человек-паук: За пределами вселенных» выйдет не раньше 2027 года — инсайдер

Мультфильм «Человек-паук: За пределами вселенных» выйдет не раньше 2027 года — инсайдер
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Авторитетный инсайдер Джефф Снайдер рассказал о статусе производства мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенных». По его данным, картина выйдет не раньше 2027 года, хотя изначально премьера должна была состояться в марте 2024-го.

Дело в том, что авторы ленты начали переделывать фильм с нуля из-за неких креативных причин. Кроме того, компания Sony хочет освободить лето 2026 года для релиза «Человека-паука 4» с Томом Холландом, поэтому продолжение высокооценённой дилогии задержится на ещё более поздний срок.

Ранее инсайдеры сообщали о тяжёлом производстве предыдущей картины — «Человек-паук: Паутина вселенных». Создатели дилогии Фил Лорд и Кристофер Миллер постоянно вносили правки в сценарий и переделывали целые сцены за несколько месяцев до премьеры, из-за чего многим сотрудникам Sony Pictures Animation пришлось работать сверхурочно.

Тем временем сама Sony Pictures не комментировала слова инсайдера. У «Человека-паука: За пределами вселенных» нет даже примерной даты выхода.

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