Джордж Мартин замедлил процесс написания «Ветров зимы» из-за сериалов по «Игре престолов»

Джордж Мартин, автор цикла «Песнь льда и огня», опубликовал новую запись в своём лично блоге. Писатель рассказал, что на протяжении 2024-го он постоянно занят сторонними проектами по «Игре престолов» и уделяет слишком мало времени написанию романа «Ветра зимы».

Мартин заявил, что только за последние месяцы он помог со сценарием «Межевого рыцаря» и третьего сезона психологического триллера «Тёмные ветра», поэтому почти не работал над своими книгами.

В последнее время писать было трудно, и хотя я подготовил несколько новых страниц «Ветров зимы» (да) и «Крови и огня» (продолжения «Пламя и крови», второй части моей истории Таргариенов), мне бы хотелось написать намного больше. Телевизионные проекты съели большую часть моего времени. Что-то из этого было приятным («Тёмные ветра» и «Межевой рыцарь»), но большая часть — нет. Стресс продолжал нарастать, новости всё хуже и хуже, мое настроение, казалось, колебалось между яростью и отчаянием, и по ночам я ворочался, когда мне следовало спать. Когда я спал, мои сны тоже были не слишком приятными.

Ранее Джордж Мартин сообщал, что «Ветра зимы» готовы примерно на 75%. Работа над романом продолжается более 12 лет, сейчас автор написал примерно 1100 страниц.