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Элизабет Олсен готова вернуться к роли Алой Ведьмы в киновселенной Marvel

Элизабет Олсен готова вернуться к роли Алой Ведьмы в киновселенной Marvel
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Американская актриса Элизабет Олсен прокомментировала своё возможное возвращение к роли Алой Ведьмы в киновселенной Marvel. Девушка заявила, что всегда рада вновь сыграть Ванду Максимофф — особенно если её персонажа будут использовать «как надо».

Олсен заявила, что если её персонаж в дальнейшем будет важен для Marvel, то она с удовольствием вновь перевоплотится в Алую Ведьму.

Мне нравится возвращаться к Алой Ведьме, когда есть возможность хорошо её использовать. Если есть хороший способ и дальше рассказывать о ней истории, я всегда рада вернуться.

Элизабет Олсен может вернуться к роли Ванды уже в сериале про Вижна с Полом Беттани — съёмки стартуют в первой половине 2025 года. Её персонаж в последний раз появлялся в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», вышедшем в 2022 году.

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