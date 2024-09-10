Apple выплатит более $ 14 млрд в казну Ирландии за антимонопольные практики

10 сентября компания Apple проиграла крупное судебное дело против антимонопольного ведомства Евросоюза. Прокурорам удалось доказать, что корпорация Тима Кука незаконно получила льготные послабления в Ирландии, которые позволили ей платить куда меньше налогов в стране относительно других крупных компаний.

Согласно постановлению суда, Apple заключила с Ирландией два налоговых договора в 1991 и 2007 годах. Благодаря им компания смогла отнести ирландскую выручку к «головному офису», который, по оценке Евросоюза, «существовал только на бумаге». Антимонопольным органам удалось доказать, что тем самым Apple нарушила антиконкурентные практики и получила несправедливое преимущество перед другими компаниями.

Тем временем правительство Ирландии и адвокаты Apple отрицают свою вину, ссылаясь в том числе на предварительное решение суда низшей инстанции, сперва аннулировавшего дело. Так или иначе, теперь компании Тима Кука предстоит выплатить $ 14,4 млрд в казну Ирландии.