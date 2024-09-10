Съёмки третьего сезона «Благих знамений» остановлены из-за обвинений в домогательствах

Как сообщает издание Deadline, компания Amazon приостановила съёмки третьего, финального сезона сериала «Благие знамения». Производство некоторое время уже велось в Шотландии, однако сейчас съёмочная команда ждёт дальнейших решений продюсеров.

Предполагается, что ситуация связана с создателем шоу и автором оригинального произведения Нилом Гейманом, которого недавно обвинили в домогательствах. Сам шоураннер отрицает все обвинения, однако сейчас Amazon раздумывает над некими изменениями на площадке. Возможно, речь идёт об отстранении Геймана со своей должности.

«Благие знамения» рассказывают о демоне Кроули и ангеле Азирафаэль, которые живут в современном мире. Продолжение было посвящено встрече с ангелом Гавриилом, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет основан в том числе на невышедшем романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта. Главные роли в сериале исполняют Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Кровавый алмаз»).