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Стартовали съёмки фильма «Туда» с Ириной Старшенбаум — первые кадры

Стартовали съёмки фильма «Туда» с Ириной Старшенбаум — первые кадры
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Компания Bazelevs объявила о старте производства романтического фильма «Туда». Съёмки продлятся несколько месяцев, а премьера ленты состоится в 2025 году, в том числе в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Фильм «Туда» расскажет историю Веры — актрисы с оптимистичным взглядом на жизнь, которая отправляется в незапланированное путешествие из Москвы в Уфу на такси. За рулём автомобиля оказывается молчаливый Вадим, а их путь становится полным неожиданных встреч, открытий и трансформаций.

Главные роли в проекте сыграют Ирина Старшенбаум («Триггер») и Пётр Федоров («Перевал Дятлова»), режиссёром выступит Иван Петухов («Сёстры»). Bazelevs также показала кадры со съёмок ленты, на которых можно увидеть главных героев.

Первые кадры со съёмок фильма «Туда»

Фото: Bazelevs

Фото: Bazelevs

Фото: Bazelevs

Фото: Bazelevs

Фото: Bazelevs

Фото: Bazelevs

Фото: Bazelevs

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