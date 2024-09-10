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Фильм «Битлджус 2» Тима Бёртона выйдет в онлайне 22 октября

Фильм «Битлджус 2» Тима Бёртона выйдет в онлайне 22 октября
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Портал DVD's Release Dates раскрыл дату выхода фильма «Битлджус 2» Тима Бёртона в цифровых сервисах. Премьера ленты с Дженной Ортегой в онлайне состоится 22 октября — ленту можно будет посмотреть на Amazon Prime и других стриминговых площадках.

Таким образом, продолжение хоррор-комедии пробудет эксклюзивом кинотеатров стандартные 45 дней — мировая премьера ленты состоялась 6 сентября. Судя по всему, в Warner Bros. довольны стартовыми сборами ленты, которая заработала за первые выходные более $ 100 млн.

События «Битлджуса 2» разворачиваются спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Главные роли в фильме сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега и Майкл Китон.

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