iPhone научится ставить запись видео на паузу с выходом iOS 18

Сразу после анонса iPhone 16 компания Apple выпустила новую бета-версию операционной системы iOS 18. Одним из главных нововведений апдейта стала возможность ставить съёмку видео на паузу — сделать это можно с помощью удобного инструмента в нижней левой части экрана.

Фото: The Verge

Таким образом, популярнейшая функция, доступная в том числе на устаревшей операционной системе Symbian, наконец доберётся до смартфонов Apple. Опцию смогут использовать все смартфоны компании, которые обновятся до iOS 18. В этот список входят все последние гаджеты Apple, начиная от iPhone XR до грядущего iPhone 16.

Полноценный релиз новой версии ОС состоится 16 сентября — в этот день также появятся macOS Sequoia 15, watchOS 11 и iPadOS 18.