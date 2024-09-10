Пользователи WhatsApp смогут отправлять сообщения в «Телеграм»

Разработчики мессенджера WhatsApp готовят полноценную интеграцию с «Телеграмом». Благодаря этому пользователи обеих программ смогут посылать друг другу сообщения, хоть они и находятся при этом в абсолютно разных приложениях.

Подобная инициатива исходит из требований законодательства Евросоюза о цифровых рынках. Европейские пользователи обоих приложений получат соответствующие уведомления, когда функция станет общедоступной. Будет ли опция работать в других странах, неизвестно.

К 2027 году разработчики WhatsApp также планируют внедрить поддержку аудио- и видеозвонков с другими мессенджерами. Это значит, что пользователи приложения смогут созваниваться с друзьями и близкими из «Телеграма» и других схожих приложений без каких-либо дополнительных барьеров.