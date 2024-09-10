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Перуанская beastcoast заняла 13–16 место на The International 2024 по Dota 2

Перуанская beastcoast заняла 13–16 место на The International 2024 по Dota 2
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Команда HEROIC одержала волевую победу над beastcoast в южно-американском дерби в плей-офф The International 2024 по Dota 2.

После поражения на первой карте «героики» взяли ещё две и вышли в следующую стадию чемпионата. Их товарищи из Перу завершили выступление в числе первых — beastcoast занимает 13–16 место с призом в $ 37 тыс.

Dota 2. The International 2024 . Раунд 1 (нижняя сетка)
10 сентября 2024, вторник. 11:00 МСК
beastcoast
Окончен
1 : 2
HEROIC

Уже вечером HEROIC сыграет ещё один матч на вылет — с Aurora Gaming из Таиланда. Старт серии запланирован на 17:00, но из-за продолжительных игр будет перенесён на пару часов.

Чемпионат мира The International 2024 по Dota 2 проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Призовой фонд турнира составляет почти $ 2,5 млн и продолжает расти за счёт внутриигровых покупок.

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