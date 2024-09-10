Авторы Mortal Kombat 1 показали геймплей за Нуб Сайбота из аддона Khaos Reigns

Разработчики из студии NetherRealm опубликовали геймплейный трейлер с Нуб Сайботом из аддона Khaos Reigns для Mortal Kombat 1. Релиз дополнения состоится 24 сентября на ПК и консолях.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.

В продолжительном ролике можно оценить новый взгляд на культового персонажа, ставшего одним из самых популярных в Ultimate Mortal Kombat 3. Разработчики продемонстрировали приёмы героя и его Фаталити.

Khaos Reigns — большой аддон для Mortal Kombat 1, который продолжит историю Лю Кана и его битве за будущее Земли. Помимо сюжетной кампании, в дополнение также войдут различные персонажи: упомянутый Нуб Сайбот, Сайракс и Сектор. В дальнейшем в файтинг также добавят Терминатора Т-1000, Конана-варвара и Призрачное лицо из «Крика».