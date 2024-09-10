«Я — испанский стыд»: ведущая ру-студии The International сорвалась после ошибок в эфире

Ведущая русскоязычной студии The International 2024 по Dota 2 Айгера Дунамис эмоционально отреагировала на свои ошибки в прямом эфире. Девушка назвала перуанца K1 испанцем, а игру двух команд из Южной Америки — «дерби Юго-Восточной Азии».

Позже в своих соцсетях она опубликовала ряд видеосообщений, в которых признала, что слишком волнуется в эфире.

«Я не волнуюсь, не волнуюсь...». Да-да, расскажешь в школе у доски. Что ты расскажешь? Расскажешь, что K1 — это испанская икона, да? Испанская? Это южноамериканская икона, алло. А вот ты, то есть вот я, я себя вижу здесь на камере: я — испанский стыд. У тебя же все вот, [показывает распечатки] ты вчера готовилась, собирала всю эту информацию, все эти интересные факты. Каждый день ты готовишься, но у тебя в голове какой-то бардак, у тебя какие-то проблемы…

Айгера также призналась, что ей тяжело даётся этот период во время эфиров.

Ладно, ребят, простите за мой эмоциональный всплеск, просто я настолько «сгорела» на себя. Как, собственно, и каждый день. Я просто устала прятаться за ширмой сильной женщины. У меня эта дурацкая проекция, что я должна не показывать свои эмоции. То есть, что я такая сильная, железная леди. Это не так. За этим всем прячется вот такая маленькая девочка, и она плачет каждый день.

Айгера Дунамис начала работать ведущей студии на турнирах по Dota 2 в январе 2023 года. Это первый The International в её карьере.