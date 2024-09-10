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iPhone 16 уступил в тестах iPhone 15 Pro

iPhone 16 уступил в тестах iPhone 15 Pro
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Apple на презентации iPhone 16 заявила, что новый чип А18 сравним с iPhone 15 Pro — благодаря чему на свежем базовом «Айфоне» получится запускать ААА-игры с консолей, которые ранее работали только на «Прошках».

Однако, судя по первым синтетическим тестам Geekbench, новый процессор А18 (iPhone 16) всё равно уступает А17 Pro (iPhone 15 Pro):

  • в одноядерном он смог превзойти предшественника — 3114 баллов у А18 (iPhone 16) против 2908 у А17 Pro (iPhone 15 Pro)
  • в многоядерном значительно уступил: 6666 у А18 (iPhone 16) против 7238 у А17 Pro (iPhone 15 Pro).

Впрочем, возможно, в будущем ситуация ещё изменится после оптимизации приложений под новые «Айфоны». Также ждём первые тесты в видеоиграх — Assassin's Creed Mirage, Death Stranding, Resident Evil 4 и других.

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