Почему-то прочность стекла iPhone 16 сравнивали с iPhone 12

Одним из важных пунктов презентации iPhone 16 стал рассказ о прочности стекла Ceramic Shield: Apple заявила, что оно на 50% прочнее… правда, мало кто обратил внимание на важную «звёздочку». Стекло было на 50% прочнее первого поколения, которое использовалось в iPhone 12. На ситуацию обратили внимание авторы iPhones.ru.

То есть по факту, учитывая прошедшее время в четыре года, Ceramic Shield на моём iPhone 15 Pro стоит точно такое же, и никакой разницы между ним и его версией в iPhone 16 вообще нет.

Уточнение про первое поколение Фото: Apple

Как отмечает автор, актуальное стекло Ceramic Shield на iPhone 15 прекрасно справляется со своими задачами, а зачем этому вообще уделяли какое-то внимание на презентации — непонятно: в таком случае можно было сравнивать всё с iPhone 12, благодаря чему цифры роста были бы куда более значимыми.