Team Spirit разгромила китайскую G2.iG в матче на вылет с The International 2024 по «Доте»

Российская команда Team Spirit по Dota 2 вышла во второй раунд нижней сетки The International 2024 в Копенгагене.

«Драконы» без явных проблем переиграли китайский состав G2 x iG с NothingToSay и Monet. Первую карту Team Spirit закончили за 34 минуты со счётом 25:5 по убийствам. Вторая игра завершилась ещё быстрее — за 31 минуту.

Коллектив из Поднебесной покидает турнир в числе первых и занимает 13–16 место вместе с beastcoast, Team Zero и Talon Esports. В свою очередь, Team Spirit подздно вечером сыграет ещё один матч на вылет — соперником станет Xtreme Gaming, другая команда из Китая.

Чемпионат мира The International 2024 по Dota 2 проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Призовой фонд турнира составляет почти $ 2,5 млн.