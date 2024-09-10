Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Стрим B. День 7
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit разгромила китайскую G2.iG в матче на вылет с The International 2024 по «Доте»

Team Spirit разгромила китайскую G2.iG в матче на вылет с The International 2024 по «Доте»
Комментарии

Российская команда Team Spirit по Dota 2 вышла во второй раунд нижней сетки The International 2024 в Копенгагене.

«Драконы» без явных проблем переиграли китайский состав G2 x iG с NothingToSay и Monet. Первую карту Team Spirit закончили за 34 минуты со счётом 25:5 по убийствам. Вторая игра завершилась ещё быстрее — за 31 минуту.

Dota 2. The International 2024 . Раунд 1 (нижняя сетка)
10 сентября 2024, вторник. 15:10 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
G2 x iG

Коллектив из Поднебесной покидает турнир в числе первых и занимает 13–16 место вместе с beastcoast, Team Zero и Talon Esports. В свою очередь, Team Spirit подздно вечером сыграет ещё один матч на вылет — соперником станет Xtreme Gaming, другая команда из Китая.

Чемпионат мира The International 2024 по Dota 2 проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Призовой фонд турнира составляет почти $ 2,5 млн.

Материалы по теме
Перуанская beastcoast заняла 13–16 место на The International 2024 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android