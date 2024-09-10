Collapse из Team Spirit сыграл на миде в матче на вылет с TI 2024 — счёт 8/0/14 на Kunkka

Российский оффлейнер Team Spirit Магомед Collapse Халилов провёл вторую карту матча на вылет с The International 2024 на центральной линии.

Для него выбрали Kunkka, а мидер Larl отправился на сложную линию на Viper. Смена позиций оказалась успешной — Team Spirit уверенно победила G2 x iG со счётом 2:0 и вышла в следующий раунд главного турнира по Dota 2.

Сам Коллапс провёл отличный матч, захватив преимущество на линии и долгое время удерживая лидерство по общей ценности. Игрок на Kunkka ни разу не умер и завершил карту со статистикой 8/0/14 (8 убийств, 0 смертей, 14 помощи).

Фото: Прямая трансляция The International 2024

Главный турнир по «Доте» The International 2024 проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Общий призовой фонд чемпионата в этом году составляет почти $ 2,5 млн.