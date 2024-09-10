Батарея iPhone 16 Pro Max будет самой выносливой в истории iPhone

Apple заявила, что iPhone 16 Pro Max сможет похвастаться самой производительной батареей в истории айфонов: флагманский смартфон сможет воспроизводить на одном заряде видео около 33 ч. Это на 14% больше прошлогоднего iPhone 15 Pro Max, у которого заявлено 29 ч воспроизведения видео.

У iPhone 16 Pro показатели ниже: 27 ч видео. Это на 17% больше, чем было у iPhone 15 Pro — 23 ч воспроизведения видео.

Подобного результата удалось достигнуть благодаря совокупности факторов: оптимизации работы батареи, новому внутреннему расположению, увеличенному объёму и продвинутым функциям управления питания в iOS 18.

iPhone 16 поступит в продажу 20 сентября. В линейку входят четыре модели: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.