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Певица Бейонсе назвала «Головоломку 2» лучшим фильмом года

Певица Бейонсе назвала «Головоломку 2» лучшим фильмом года
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Американская певица Бейонсе дала большое интервью изданию GQ. В нём она рассказала о своей жизни, карьере и семье, а также поделилась своими впечатлениями от медиа-проектов 2024 года.

Бейонсе в том числе назвала лучшее произведение последних месяцев — им безоговорочно стал мультфильм «Головоломка 2» от студии Pixar. Сейчас артистка также смотрит сериалы «Дом дракона» и «Чи»

Лучший фильм, который я смотрела в этом году, — «Головоломка 2». Он просто великолепен, сейчас я также смотрю «Дом Дракона» и «Чи».

«Головоломка 2» вышла в прокат в июне и стала самым кассовым проектом в истории Pixar, собрав в прокате более $ 1,67 млрд. Лента также получила положительные отзывы от критиков и зрителей, которые назвали проект полноценным возвращением студии в форму.

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