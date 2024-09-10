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Роскомнадзор обновит систему блокировки сайтов за 59 млрд рублей — СМИ

Роскомнадзор обновит систему блокировки сайтов за 59 млрд рублей — СМИ
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Роскомнадзор намерен модернизировать существующие технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) и приобрести новые. На это ведомству планируют выделить 58,97 млрд рублей из государственного бюджета в период до 2030 года. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на документ федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности».

Как сообщают опрошенные эксперты, улучшенные ТСПУ позволят Роскомнадзору эффективнее блокировать и замедлять сайты в Интернете. Новые средства смогут это делать быстрее и эффективнее, чем имеющиеся прямо сейчас.

Ведомство также планирует создать платформу для борьбы с мошенниками и систему блокировки фишинговых сайтов — для этого планируют привлекать к сотрудничеству операторов связи и банки. Представители популярных провайдеров и сотовых операторов отказались от комментариев.

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