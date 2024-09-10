Анонс PS5 Pro — самой мощной консоли в истории

Компания Sony представила PlayStation 5 Pro — улучшенную версию консоли PS5. Это более мощное устройство, которое на порядок превышает возможности обычной консоли. Устройство поступит в продажу по цене в $ 699 (около 65 тыс. рублей) уже 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.

Как объяснил архитектор PlayStation Марк Церни, многие игроки предпочитают режим с 60 FPS, но при этом не хотят отказываться от качественной картинки. PS5 Pro во многом создана для таких геймеров: она позволит запускать современные игры в более высоком разрешении с сохранением плавной частоты кадров.

Главные особенности PS5 Pro: улучшенное видеоядро, поддержка трассировки лучей и встроенный апскейлер PSSR, разработанный специально для консоли. Он позволяет масштабировать изображение с помощью нейросетей и показывать идентичную нативному разрешению картинку с более высокой частотой кадров.