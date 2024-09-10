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Вышел финальный трейлер мультфильма «Дикий робот» от создателей «Кота в сапогах 2»

Вышел финальный трейлер мультфильма «Дикий робот» от создателей «Кота в сапогах 2»
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Студия Dreamworks представила финальный трейлер мультфильма «Дикий робот» — экранизации одноимённого романа Питера Брауна. Премьера ленты состоится 27 сентября в США, после чего она постепенно доберётся и до других стран.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

«Дикий робот» рассказывает историю робота ROZZUM 7134 («Роз»), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

Главные роли в мультфильме озвучили Педро Паскаль (The Last of Us), Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Лупита Нионго («12 лет рабства») и Билл Найи («Пираты Карибского моря»). Критики тем временем называют мультфильм одним из лучших произведений года, сравнивая с предыдущей работой Dreamworks — «Котом в сапогах 2».

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