Фильм «Рыжий» о российском поэте не выйдет в России 12 сентября

Кинокомпания «Пионер» объявила, что биографический фильм «Рыжий» не выйдет в российский прокат в запланированную дату. Изначально показ ленты о российском поэте Борисе Рыжем должен был состояться 12 сентября, однако Минкульт России не выдал картине прокатное удостоверение. Что именно не устроило ведомство, неизвестно.

Фильму «Рыжий» режиссера Семена Серзина, который должен был выйти в кинотеатрах 12 сентября, отказано в выдаче нового прокатного удостоверения. Дорогие коллеги и друзья, нам очень жаль.

В «Пионере» не рассказали, что произойдёт с лентой в дальнейшем. Возможно, компания ещё раз попробует добиться выдачи прокатного удостоверения на более позднюю дату.

Действие «Рыжего» разворачиваются в конце 1990-х. Молодые поэты ищут способы, как заработать на жизнь словом. Среди них есть Борис Рыжий. Он может договориться с местными бандитами, а потом поехать за премией «Антибукер». Лента расскажет историю его взаимоотношений с семьёй, друзьями и о поиске признания.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Алёхин, Таисия Вилкова, Евгений Ткачук и Евгений Серзин. Режиссёром выступил Семён Серзин.