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Aurora выбила HEROIC с The International 2024 по Dota 2

Aurora выбила HEROIC с The International 2024 по Dota 2
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Тайский состав Aurora Gaming победил HEROIC из Южной Америки в матче на вылет с The International 2024, главного турнира по Dota 2.

«Героики» выиграли первую карту и вели на двух других, но во второй и в третьем сете упустили своё преимущество. Aurora воспользовалась этим и гарантировала себе место в топ-8 по итогам «Инта», а HEROIC покидает чемпионат, занимая 9–12 место.

Dota 2. The International 2024 . Раунд 2 (нижняя сетка)
10 сентября 2024, вторник. 17:25 МСК
Aurora
Окончен
2 : 1
HEROIC

Следующий матч Aurora Gaming проведёт 13 сентября уже на стадионе «Роял Арена» со зрителями. Соперником станет победитель серии Team Spirit — Xtreme Gaming, которая проходит в эти минуты.

Главный турнир по «Доте» The International 2024 проходит с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Общий призовой фонд чемпионата в этом году составляет почти $ 2,5 млн.

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